Люди здають найцінніше заради ліків і комуналки.
Дивися повний текст Українці стали частіше звертатися до ломбардів.
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Додано: Нед 10 чер, 2018 16:43
Українці стали частіше звертатися до ломбардів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці стали частіше звертатися до ломбардів.
Додано: Нед 10 чер, 2018 17:39
ещё не вечер...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Нед 10 чер, 2018 19:22
Та да, ломбарды сейчас тема очень популярная, судя по тому с какой скоростью они открываются на каждом шагу. Кто-то несет от безвыходности туда всё подряд, кто-то грабит прохожих и живет за счет сдаваемых в ломбарды смартфонов, а люмпены и малолетки пасутся круглосуточно в игровых салонах, и сносят в те же ломбарды из дома всё что только под руки попадется. Не так давно проходил мимо парочки таксистов-частников, и один другого в автоматы зазывал, а тот кричал через смех, что не за что- вся квартира уже в ломбарде заложена! : )
Додано: Нед 10 чер, 2018 21:39
Re: Українці стали частіше звертатися до ломбардів
"найбільше відзначився чоловік, який прийшов і цілком серйозно запитав: чи можна здати хоч за якусь суму сепаратиста”, – розповіли в одному зі столичних ломбардів.
Зачет. Народ понимает кто всему виной - овощная власть приведшая войну в страну и коллаборанты оккупантов - рашистов.
Додано: Пон 11 чер, 2018 01:14
Тільки наші люди спочатку беруть в Ельдорадо телевізор в кредит, а потім несуть його в ломбард, щоби цей кредит погасити.
Додано: Пон 11 чер, 2018 08:20
конечно, понимает! ну очень быстро прошла мода красить "предметы экстерьера" (ага, заборы, мусорные бака и т.д.) в цвета национального флага. Краска кончилась?
Додано: Пон 11 чер, 2018 13:02
Нет , просто все что нужно уже покрасили. Переходим к следующему этапу - сепаров и коллаборантов в ломбарды и в утиль сдаем на переработку.
А здесь кстати статейка про вас и прочих волгарей. Информативненько.
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