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Українці стали частіше
звертатися до ломбардів

Українці стали частіше звертатися до ломбардів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 16:43

Українці стали частіше звертатися до ломбардів

Пропонуємо до обговорення:
Люди здають найцінніше заради ліків і комуналки.

Дивися повний текст Українці стали частіше звертатися до ломбардів.
R2
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"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 19:22

Та да, ломбарды сейчас тема очень популярная, судя по тому с какой скоростью они открываются на каждом шагу. Кто-то несет от безвыходности туда всё подряд, кто-то грабит прохожих и живет за счет сдаваемых в ломбарды смартфонов, а люмпены и малолетки пасутся круглосуточно в игровых салонах, и сносят в те же ломбарды из дома всё что только под руки попадется. Не так давно проходил мимо парочки таксистов-частников, и один другого в автоматы зазывал, а тот кричал через смех, что не за что- вся квартира уже в ломбарде заложена! : )
Правдоруб
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:39

Re: Українці стали частіше звертатися до ломбардів

"найбільше відзначився чоловік, який прийшов і цілком серйозно запитав: чи можна здати хоч за якусь суму сепаратиста”, – розповіли в одному зі столичних ломбардів.

Зачет. Народ понимает кто всему виной - овощная власть приведшая войну в страну и коллаборанты оккупантов - рашистов.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 01:14

Тільки наші люди спочатку беруть в Ельдорадо телевізор в кредит, а потім несуть його в ломбард, щоби цей кредит погасити.
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:20

  Surfer написав:"найбільше відзначився чоловік, який прийшов і цілком серйозно запитав: чи можна здати хоч за якусь суму сепаратиста”, – розповіли в одному зі столичних ломбардів.

Зачет. Народ понимает кто всему виной - овощная власть приведшая войну в страну и коллаборанты оккупантов - рашистов.

конечно, понимает! ну очень быстро прошла мода красить "предметы экстерьера" (ага, заборы, мусорные бака и т.д.) в цвета национального флага. Краска кончилась?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:02

Нет , просто все что нужно уже покрасили. Переходим к следующему этапу - сепаров и коллаборантов в ломбарды и в утиль сдаем на переработку.

А здесь кстати статейка про вас и прочих волгарей. Информативненько.

"Кремлеботами работают неудачники". Грустные будни "фабрики троллей"

До недавнего времени о деятельности "фабрики" рассказывали только бывшие сотрудники. Однако в начале февраля в Телеграме появился канал под названием "Исповедь кремлебота". Автор утверждает, что он – действующий тролль, работает "в отделе русскоязычных "ботов-срущих-в-комменты", которых даже внутри фабрики считаются вторым сортом".


Что за люди работают троллями?

Стандартный тролль – существо зашуганное и слабое
В основном, неудачники. Те, кого не берут на какую-либо другую нормальную работу. Если пообщаться на эту тему в коллективе, то почти все говорят: "Никуда не брали, а сюда взяли".


Стоит ли вступать с кремлеботом в спор?

Я считаю, что нет. Лучше оставить коммент неотвеченным, чем завязать дискуссию и раскрутить ветку. Обсуждение привлечет лишнее внимание, а первый (кремлеботский) комментарий увидит большее число человек.

https://www.svoboda.org/a/29079871.html
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