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Скількох українців
стосуватиметься нова система...

Скількох українців стосуватиметься нова система...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 19:07

Скількох українців стосуватиметься нова система...

Пропонуємо до обговорення:
Мінсоцполітики зазначило, що на сьогоднішній день розміри внесків та вік учасників є темою для дискусій.

Дивися повний текст Скількох українців стосуватиметься нова система накопичувальної пенсії.
R2
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Какому депутанту в личный оффшор, тьфу ты, фонд, пойдет?
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Это должны быть не украинские организации. Организованные за рубежом, имеющие 10ки лет репутации... Которые будут эффективно управлять деньгами.
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