Мінсоцполітики зазначило, що на сьогоднішній день розміри внесків та вік учасників є темою для дискусій.
Дивися повний текст Скількох українців стосуватиметься нова система накопичувальної пенсії.
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Додано: Нед 10 чер, 2018 19:07
Скількох українців стосуватиметься нова система...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скількох українців стосуватиметься нова система накопичувальної пенсії.
Додано: Нед 10 чер, 2018 20:01
Это должны быть не украинские организации. Организованные за рубежом, имеющие 10ки лет репутации... Которые будут эффективно управлять деньгами.
Додано: Пон 11 чер, 2018 00:41
посмотрите отношение количество рожденных в 1990-2005х годах к 80ым - и у вас больше не будет вопросов по пенсии в Украине.
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