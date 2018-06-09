Мінсоцполітики зазначило, що на сьогоднішній день розміри внесків та вік учасників є темою для дискусій.
Дивися повний текст Скількох українців стосуватиметься нова система накопичувальної пенсії.
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Додано: Нед 10 чер, 2018 19:07
Скількох українців стосуватиметься нова система...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Скількох українців стосуватиметься нова система накопичувальної пенсії.
Додано: Нед 10 чер, 2018 20:01
Это должны быть не украинские организации. Организованные за рубежом, имеющие 10ки лет репутации... Которые будут эффективно управлять деньгами.
Додано: Пон 11 чер, 2018 00:41
посмотрите отношение количество рожденных в 1990-2005х годах к 80ым - и у вас больше не будет вопросов по пенсии в Украине.
Додано: Пон 11 чер, 2018 01:36
Кидок 4,6 млн "застрахованных лиц" намечается еще тот
Додано: Пон 11 чер, 2018 10:58
Боюсь, "до 35 лет" дело не ограничиться. А вот платить эти 7% (!) надо будет все 35 лет стажа. И тут напрашивается тупой вопрос (свят-свят, это нельзя говорить вслух) - а чего нам не хватало в старой пенсионной системе ?
Додано: Пон 11 чер, 2018 19:33
В старой все сбрасываются в общий котел и выплаты назначаются на основе стажа, коэффициентов и прочей магии вуду. В новой вы платите на свой личный счёт и, соответственно, пенсионные выплаты накопительной части будут ограничены вашими же накопленными платежами. Это западная система, например, в США эта "накопительная" часть называется 401(k). По сути обычный брокерский счёт, покупаются обычные акции, бонды, ETF, как американские, так и зарубежные. Причем приоритеты инвестирования средств своего счёта устанавливает сам работник и работодатель подбрасывает деньжат на него тоже. Вы положили $1 и работодатель добавил $1, обычно до уровня отчислений 3-6% от зарплаты. В итоге в разрезе десятков лет до момента выхода на пенсию - 7-8% годовых в среднем.
В Украине торгуемых акций - можно на пальцах одной руки пересчитать, да и надзор над эмитентами не такой строгий как в США. Я не знаю куда украинский фонд будет инвестировать накопительную часть - некуда попросту, а потому все эти отчисления просто инфляция сожрет.
Пока пенсионный фонд не определится как, куда и зачем он будет инвестировать накопительную часть, эта накопительная пенсия будет горем и разочарованием людей.
P.S. и самое главное - счетами 401(k) управляют сотни брокерских частных компаний которые соперничают за клиентов, предлагая более широкий выбор инструментов инвестирования, низкие ставки, высокий возврат на инвестированный капитал.
а в Украине планируется управление одним гиганским пенсионным фондом, который забъёт на прибыльность средств и эффективность. А зачем париться-то, альтернатив-то нет! Не полетит такой дирижобель.
Додано: Чет 14 чер, 2018 21:05
Фабрики Рошен уже не Петины? Он хотел их продать, но покупатели не становятся в очередь, вот, вроде не плохой объект для инвестиций, прибыльный.
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