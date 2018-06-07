Фінансова криза в Україні з закриттям близько 90 банків підвищила рівень недовіри вкладників до банківської системи.
Дивися повний текст Більше половини українців не довіряють банкам (дослідження).
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Додано: Нед 10 чер, 2018 19:16
Більше половини українців не довіряють банкам (дослідження)
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Дивися повний текст Більше половини українців не довіряють банкам (дослідження).
Додано: Нед 10 чер, 2018 19:16
да понятно ... сколько горя натворила ставленница порошенко -- воровка гонторева! и молча уехала ... оставиви миллионы без вкладов!!! Дельта банк.. Надра банк , огромнейшие банки ... уже доказано что деньги вывели за рубеж хозяева...ну ничего скоро выборы !!! и народ стал умнее... будет великое расследование!
100% гривня.
Вкладчики системного Дельта банка- присоединяйтесь! http://www.savedelta.org.ua/
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