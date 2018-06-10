RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Більше половини українців не
довіряють банкам (дослідження)

Більше половини українців не довіряють банкам (дослідження)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 19:16

Більше половини українців не довіряють банкам (дослідження)

Пропонуємо до обговорення:
Фінансова криза в Україні з закриттям близько 90 банків підвищила рівень недовіри вкладників до банківської системи.

Дивися повний текст Більше половини українців не довіряють банкам (дослідження).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82479
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 19:16

да понятно ... сколько горя натворила ставленница порошенко -- воровка гонторева! и молча уехала ... оставиви миллионы без вкладов!!! Дельта банк.. Надра банк , огромнейшие банки ... уже доказано что деньги вывели за рубеж хозяева...ну ничего скоро выборы !!! и народ стал умнее... будет великое расследование!
100% гривня.
Вкладчики системного Дельта банка- присоединяйтесь! http://www.savedelta.org.ua/
diplomnet
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1654
З нами з: 03.03.14
Подякував: 9 раз.
Подякували: 131 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 чер, 2018 21:10

  diplomnet написав:да понятно ... сколько горя натворила ставленница порошенко -- воровка гонторева! и молча уехала ... оставиви миллионы без вкладов!!! Дельта банк.. Надра банк , огромнейшие банки ... уже доказано что деньги вывели за рубеж хозяева...ну ничего скоро выборы !!! и народ стал умнее... будет великое расследование!

какой пафос про выборы! все украинские политики примерно одинаковые, так что не стоит надеяться на выборы при отсутствии выбора...
Cler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2004
З нами з: 15.07.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 543 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 01:40

самым устойчивым банком Украины признан Райффайзен Банк Аваль.
Пока в Украине имя президента петро, самым устойчивым банком Украины будет МИБ. И пофигу все те рейтинги.
EKO
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5426
З нами з: 10.04.09
Подякував: 2707 раз.
Подякували: 1475 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 06:40

Да тут такую ситуацию сделали, что выгоднее всего взять все свои денежки и свалить! Такое решение будет самым надёжным :)
romio_33
 
Повідомлень: 256
З нами з: 29.08.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 79 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 06:42

Дивно, але сайт Дубінського із фактажем на Гонтарєву вже прибрали

але ж в вік цифрової ери ніщо не пропадає!
машина часу знає все про всіх

і про ВАГ теж -
читаємо і згадуємо якої біди було нароблено

https://web.archive.org/web/20170630214 ... e.info:80/
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2212
З нами з: 01.06.14
Подякував: 162 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 07:32

хе, ольгінські оживилися під новиною :-) "скора вибари! скора вибари", "народ стал умнєє!" :-) Так вже хочеться хрємлядям "скерувати" вибори "куди треба"... Ну, може хрюш*н і є певною мірою зло (цієї теми він мало стосується), але хрємляді йдуть лісом.
Загалом вся західна ("неісламська") банківська система, заснована на лихварстві є зло. Здоровою альтернативою були б кредитні спілки, знову, якби інфляція ("олігархічна мафія" тощо) не зжирала засоби обіну ("паперобе бабло") (може криптовалюти скоро то все поміняють, але "поміняється все" й будуть інші проблеми, далекі від довіри до якихось "банків" ...)
verano_porteno
 
Повідомлень: 258
З нами з: 23.04.16
Подякував: 28 раз.
Подякували: 33 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 37 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Скількох українців стосуватиметься нова система...
R2 » Нед 10 чер, 2018 19:07
5 192
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 чер, 2018 01:36
EKO
Найпопулярніші напрямки відпочинку у українців за...
R2 » Пон 11 чер, 2018 00:09
2 75
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 чер, 2018 01:33
EKO
90 тис. українців тримають на депозитах 161,8 млрд грн
R2 » Нед 10 чер, 2018 12:21
8 369
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 чер, 2018 23:05
phantom_systems

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.