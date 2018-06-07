Фінансова криза в Україні з закриттям близько 90 банків підвищила рівень недовіри вкладників до банківської системи.
Дивися повний текст Більше половини українців не довіряють банкам (дослідження).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 чер, 2018 19:16
Більше половини українців не довіряють банкам (дослідження)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Більше половини українців не довіряють банкам (дослідження).
Додано: Нед 10 чер, 2018 19:16
да понятно ... сколько горя натворила ставленница порошенко -- воровка гонторева! и молча уехала ... оставиви миллионы без вкладов!!! Дельта банк.. Надра банк , огромнейшие банки ... уже доказано что деньги вывели за рубеж хозяева...ну ничего скоро выборы !!! и народ стал умнее... будет великое расследование!
100% гривня.
Вкладчики системного Дельта банка- присоединяйтесь! http://www.savedelta.org.ua/
Додано: Нед 10 чер, 2018 21:10
какой пафос про выборы! все украинские политики примерно одинаковые, так что не стоит надеяться на выборы при отсутствии выбора...
Додано: Пон 11 чер, 2018 01:40
самым устойчивым банком Украины признан Райффайзен Банк Аваль.
Пока в Украине имя президента петро, самым устойчивым банком Украины будет МИБ. И пофигу все те рейтинги.
Додано: Пон 11 чер, 2018 06:40
Да тут такую ситуацию сделали, что выгоднее всего взять все свои денежки и свалить! Такое решение будет самым надёжным :)
Додано: Пон 11 чер, 2018 06:42
Дивно, але сайт Дубінського із фактажем на Гонтарєву вже прибрали
але ж в вік цифрової ери ніщо не пропадає!
машина часу знає все про всіх
і про ВАГ теж -
читаємо і згадуємо якої біди було нароблено
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
Додано: Пон 11 чер, 2018 07:32
хе, ольгінські оживилися під новиною :-) "скора вибари! скора вибари", "народ стал умнєє!" :-) Так вже хочеться хрємлядям "скерувати" вибори "куди треба"... Ну, може хрюш*н і є певною мірою зло (цієї теми він мало стосується), але хрємляді йдуть лісом.
Загалом вся західна ("неісламська") банківська система, заснована на лихварстві є зло. Здоровою альтернативою були б кредитні спілки, знову, якби інфляція ("олігархічна мафія" тощо) не зжирала засоби обіну ("паперобе бабло") (може криптовалюти скоро то все поміняють, але "поміняється все" й будуть інші проблеми, далекі від довіри до якихось "банків" ...)
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:08
Ну может я и ошибаюсь, но выборы ничего не решат. Народ конечно же "умнее" не стал. Важно другое: насколько сейчас привлекательна Украина как инвестиционная площадка? Есть ли надежные правовые и реальные гарантии защиты бизнеса? Почему создаются условия, когда выгоднее вывести деньги за границу - открыть там предприятие и ввозить продукцию в Украину? Я не нахожу ответы на эти вопросы.
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:52
Что доказано? Что Фирташ кинул Надра Банк. И причем здесь Гонтарева? Тут вопросы к Бойко ,к Гонтаревой вопросы по Михайловскому.
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:56
Ну, когда, война с сильным врагом - минус известен. Что делать не ясно. А инвестиционный рейтинг, то лучше, чем при Януковиче без войны....
Зараз переглядають цей форум: 0mage0, Gastarbaiter і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|