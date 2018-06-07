Більше половини українців не довіряють банкам (дослідження)

Ощад - наше всьо!))
Гарантовано самою ДЕРЖАВОЮ!))
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 11:10
Re: Більше половини українців не довіряють банкам (досліджен
Ощад - наше всьо!))
Гарантовано самою ДЕРЖАВОЮ!))
Додано: Пон 11 чер, 2018 13:57
Re: Більше половини українців не довіряють банкам (досліджен
Толку доверять с ограничениями-правилами введенными государством в последний год?
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