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Більше половини українців не
довіряють банкам (дослідження)

Більше половини українців не довіряють банкам (дослідження)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:10

Re: Більше половини українців не довіряють банкам (досліджен

Ощад - наше всьо!))
Гарантовано самою ДЕРЖАВОЮ!))
холоп з Рівного
 
Повідомлень: 11
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:57

Re: Більше половини українців не довіряють банкам (досліджен

Толку доверять с ограничениями-правилами введенными государством в последний год?
Juna
 
Повідомлень: 160
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