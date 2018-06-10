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Найпопулярніші напрямки
відпочинку у українців за...

Найпопулярніші напрямки відпочинку у українців за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 00:09

Найпопулярніші напрямки відпочинку у українців за...

Пропонуємо до обговорення:
Для відпочинку за кордоном у українців найпопулярнішим напрямком який рік залишається Туреччина.

Дивися повний текст Найпопулярніші напрямки відпочинку у українців за запитами Google.
R2
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Интересно, а самого топового европейского курорта - Португалии в списке нет...
civ
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 01:33

  civ написав:Интересно, а самого топового европейского курорта - Португалии в списке нет...

Ну не летят туда сегодня ̶ч̶а̶р̶т̶е̶р̶н̶ы̶е̶ самолеты. И не едут даже поезда 8)
EKO
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