Для відпочинку за кордоном у українців найпопулярнішим напрямком який рік залишається Туреччина.
Дивися повний текст Найпопулярніші напрямки відпочинку у українців за запитами Google.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 00:09
Найпопулярніші напрямки відпочинку у українців за...
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Дивися повний текст Найпопулярніші напрямки відпочинку у українців за запитами Google.
Додано: Пон 11 чер, 2018 00:09
Интересно, а самого топового европейского курорта - Португалии в списке нет...
Додано: Пон 11 чер, 2018 01:33
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