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Головними споживачами українського
меду стали Німеччина,...

Головними споживачами українського меду стали Німеччина,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 06:32

Головними споживачами українського меду стали Німеччина,...

Пропонуємо до обговорення:
З початку поточного року Україна експортувала меду на суму в майже 40 мільйонів доларів.

Дивися повний текст Головними споживачами українського меду стали Німеччина, Польща і Бельгія.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 06:32

Данные ГФС просто говорят о том, что даже в нашей , абсолютно мутной статистике продаж мы выперлись на 3 место в мире. По факту , конечно, второе .
Кость Деснянський
 
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