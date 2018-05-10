З початку поточного року Україна експортувала меду на суму в майже 40 мільйонів доларів.
Дивися повний текст Головними споживачами українського меду стали Німеччина, Польща і Бельгія.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 06:32
Головними споживачами українського меду стали Німеччина,...
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Дивися повний текст Головними споживачами українського меду стали Німеччина, Польща і Бельгія.
Додано: Пон 11 чер, 2018 06:32
Данные ГФС просто говорят о том, что даже в нашей , абсолютно мутной статистике продаж мы выперлись на 3 место в мире. По факту , конечно, второе .
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