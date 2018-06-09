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Виробляти сільгосппродукцію в Україні стало значно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 чер, 2018 06:35
Пропонуємо до обговорення:
Вартість кормів в середньому зросла на 35,5%, вартість комбікормів - на 19,05%.
Дивися повний текст Виробляти сільгосппродукцію в Україні стало значно дорожче - Держстат
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