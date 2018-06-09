RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Виробляти сільгосппродукцію
в Україні стало значно...

Виробляти сільгосппродукцію в Україні стало значно...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 06:35

Виробляти сільгосппродукцію в Україні стало значно...

Пропонуємо до обговорення:
Вартість кормів в середньому зросла на 35,5%, вартість комбікормів - на 19,05%.

Дивися повний текст Виробляти сільгосппродукцію в Україні стало значно дорожче - Держстат.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82479
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 30 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні засудили майже 2 тисячі корупціонерів - Порошенко
R2 » Пон 11 чер, 2018 07:38
2 25
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 чер, 2018 08:02
Любопытный
В Україні стало втричі більше жінок-програмістів...
R2 » Суб 09 чер, 2018 18:33
1 59
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 чер, 2018 18:34
arheops
В Україні до кінця року двічі перерахують пенсії
R2 » П'ят 08 чер, 2018 15:27
6 254
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 чер, 2018 16:56
Forum

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.