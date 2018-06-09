Вартість кормів в середньому зросла на 35,5%, вартість комбікормів - на 19,05%.
Дивися повний текст Виробляти сільгосппродукцію в Україні стало значно дорожче - Держстат.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 06:35
Виробляти сільгосппродукцію в Україні стало значно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Виробляти сільгосппродукцію в Україні стало значно дорожче - Держстат.
Додано: Пон 11 чер, 2018 08:14
вот каждый раз, проезжая мимо садящегося вертолета у офиса "мироновского хлебпродукта" хочется сказать - да, надо больше субсидий, а то вертушки какие-то лоховские - "Робинсоны" всякие.
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:18
sequence, відкрийте власний хлібопродукт, вийдіть у лідери експортерів, і вашу діяльність також підтримають. А якщо хочеться соціалізму та зрівнялівки - їдьте до Південної Кореї.
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:38
неуважаемый оппонент! Государство, в первую очередь, должно поощрять развитие производств с высокой добавленной стоимостью, а не сырья и еды, как у нас и русских! Эти товары подвержены большой волатильности цен на рынках коммодов и выручка с трудом поддается прогнозу, как и урожай.. Еда, в первую очередь - это способ поддержать продуктовую безопасность субъекта, чем и занимаются все страны, поддерживая своего сельхозпроизводителя. А если всяким косюкам дотаций выдадут в размере валютной выручки, зашедшей в страну, то цель не ясна. Но вы то, гений, больше меня знаете, не?
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