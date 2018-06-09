Вартість кормів в середньому зросла на 35,5%, вартість комбікормів - на 19,05%.
Дивися повний текст Виробляти сільгосппродукцію в Україні стало значно дорожче - Держстат.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 06:35
Виробляти сільгосппродукцію в Україні стало значно...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Виробляти сільгосппродукцію в Україні стало значно дорожче - Держстат.
Додано: Пон 11 чер, 2018 08:14
вот каждый раз, проезжая мимо садящегося вертолета у офиса "мироновского хлебпродукта" хочется сказать - да, надо больше субсидий, а то вертушки какие-то лоховские - "Робинсоны" всякие.
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:18
sequence, відкрийте власний хлібопродукт, вийдіть у лідери експортерів, і вашу діяльність також підтримають. А якщо хочеться соціалізму та зрівнялівки - їдьте до Південної Кореї.
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:38
неуважаемый оппонент! Государство, в первую очередь, должно поощрять развитие производств с высокой добавленной стоимостью, а не сырья и еды, как у нас и русских! Эти товары подвержены большой волатильности цен на рынках коммодов и выручка с трудом поддается прогнозу, как и урожай.. Еда, в первую очередь - это способ поддержать продуктовую безопасность субъекта, чем и занимаются все страны, поддерживая своего сельхозпроизводителя. А если всяким косюкам дотаций выдадут в размере валютной выручки, зашедшей в страну, то цель не ясна. Но вы то, гений, больше меня знаете, не?
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:57
sequence, не розповідайте дурниць. Держава повинна підтримувати виробництво на експорт - будь-яке. Якщо це буде виробництво риб'ячої луски на експорт - треба підтримувати його. Більше того, уявлення про сільське виробництво як про щось примітивне - це свідчення абсолютної некомпетентності того, хто про це розповідає. Сучасне агровиробництво - це дрони, метеостанції на полях, точне землеробство, лазери на сівалках, і т.д. і т.п.
Додано: Пон 11 чер, 2018 10:40
Ок, друже, тады назовите мне хоть одну развитую (ОЭСР) страну, основой экономики которой является с/х. Только не говорите мне гордо, что скоро появится первая - разумеется Украина Даже в случае с Нидерландами ответ ошибочный. Еда, даже с лазерами и дронами, остается всего лишь едой - которую все едят, но и все производят. Вы произведите лучше какие-то крутые гербицидо/песициды и семена классные - вот это уровень! А у нас как: семена импортные, удобрения импортные, дизель импортный, техника гербециды/пестициды импортные, но - "великая сверхдержава". Уже не смешно, надоело
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