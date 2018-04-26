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Виробляти сільгосппродукцію
в Україні стало значно...

Виробляти сільгосппродукцію в Україні стало значно...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 02:54

  Sharpe написав:sequence, відкрийте власний хлібопродукт, вийдіть у лідери експортерів, і вашу діяльність також підтримають. А якщо хочеться соціалізму та зрівнялівки - їдьте до Південної Кореї.


Про рівень Вашої компетенції вичерпно свідчить те, що Ви Північну Корею від Південної відрізнити не можете. А в галузі с-г виробництва Ви ще більш компетентні
max_us_ua
 
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