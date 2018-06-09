|
|
В Україні засудили майже 2 тисячі корупціонерів - Порошенко
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 чер, 2018 07:38
Пропонуємо до обговорення:
Він переконаний, що зі створенням антикорупційного суду боротьба з корупцією стане набагато ефективнішою.
Дивися повний текст В Україні засудили майже 2 тисячі корупціонерів - Порошенко
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82479
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 11 чер, 2018 07:39
Не смешите мои тапочки
-
Igorten
-
-
- Повідомлень: 3033
- З нами з: 01.11.11
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 873 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 11 чер, 2018 08:02
осудили или засудили?
-
Любопытный
-
-
- Повідомлень: 245
- З нами з: 31.03.14
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|0
|26
|
Пон 11 чер, 2018 06:35
R2
|
|20
|1184
|
|
|6
|338
|
Суб 09 чер, 2018 22:48
rjkz