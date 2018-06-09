Він переконаний, що зі створенням антикорупційного суду боротьба з корупцією стане набагато ефективнішою.
Дивися повний текст В Україні засудили майже 2 тисячі корупціонерів - Порошенко.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 07:38
В Україні засудили майже 2 тисячі корупціонерів - Порошенко
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні засудили майже 2 тисячі корупціонерів - Порошенко.
Додано: Пон 11 чер, 2018 08:23
Как правило назначив в качестве наказания штраф, в разы меньший, чем сумма одной взятки, на которой попался чиновник.
А "любимая забава" правоохранителей, дающая 80% судебных решений, - выписка руководителями премий самим себе, из-за несовершенной системы премирования(((
Додано: Пон 11 чер, 2018 08:34
Опять манипуляции и игра словами.
Вот информация о 2017 году от генпрокурора.
Из взятых на горячем 9500 взяточников, сели на нары только 107 человек.
8000 человек вообще оправданы и отпущены без всякого наказания.
Ду уж.. прям борьба с коррупцией..
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