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В Україні засудили майже 2
тисячі корупціонерів - Порошенко

В Україні засудили майже 2 тисячі корупціонерів - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 07:38

В Україні засудили майже 2 тисячі корупціонерів - Порошенко

Пропонуємо до обговорення:
Він переконаний, що зі створенням антикорупційного суду боротьба з корупцією стане набагато ефективнішою.

Дивися повний текст В Україні засудили майже 2 тисячі корупціонерів - Порошенко.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 07:39

Не смешите мои тапочки :)
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:02

осудили или засудили?
Любопытный
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:23

Как правило назначив в качестве наказания штраф, в разы меньший, чем сумма одной взятки, на которой попался чиновник.
А "любимая забава" правоохранителей, дающая 80% судебных решений, - выписка руководителями премий самим себе, из-за несовершенной системы премирования(((
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:31

Чергові спагетті.Для кого?
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:34

Опять манипуляции и игра словами.

Вот информация о 2017 году от генпрокурора.

«В прошлом году мы задержали рекордное количество коррупционеров при получении или вымогательстве взяток. Взяли на горячем 9425 лиц! Из них 1692 человека осуждены! Это более, чем в три раза больше, чем за любой другой год. Да, там в основном условные сроки, реально очутилось в тюрьме 107 человек», — сказал Луценко в интервью газете «Сегодня», опубликованном в четверг.


Из взятых на горячем 9500 взяточников, сели на нары только 107 человек.
8000 человек вообще оправданы и отпущены без всякого наказания.
Ду уж.. прям борьба с коррупцией..
Не важно, какого кот цвета — черный он или белый. Хороший кот такой, который ловит мышей. (c) Дэн Сяопин
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:39

  Любопытный написав:осудили или засудили?

пальцем погрозили
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 10:56

земля вызывает Пороха прием, прием, прием...
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:06

2 тисячі це за який період часу? І які саме вироки вони отримали?
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