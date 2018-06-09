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В Україні засудили майже 2
тисячі корупціонерів - Порошенко

В Україні засудили майже 2 тисячі корупціонерів - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:27

Ближе к выборам он их лично будет вешать или стрелять. Видел статистику. Это показатели ДО АППЕЛЯЦИИ И ПЕРВАЯ ИНСТАНЦИЯ. ПО ФАКТУ В ТЮРЬМУ ЧЕЛОВЕК 10 ПОПАЛО (кто не заплатил).
Molchyn
 
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