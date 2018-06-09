В Україні засудили майже 2 тисячі корупціонерів - Порошенко

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Додано: Пон 11 чер, 2018 12:27
Ближе к выборам он их лично будет вешать или стрелять. Видел статистику. Это показатели ДО АППЕЛЯЦИИ И ПЕРВАЯ ИНСТАНЦИЯ. ПО ФАКТУ В ТЮРЬМУ ЧЕЛОВЕК 10 ПОПАЛО (кто не заплатил).
Додано: Пон 11 чер, 2018 12:46
Re: В Україні засудили майже 2 тисячі корупціонерів - Пороше
Сейчас антикорупционный суд сделают и пойдёт быстрее.
Додано: Пон 11 чер, 2018 12:49
Додано: Пон 11 чер, 2018 12:52
Додано: Пон 11 чер, 2018 13:02
Re: В Україні засудили майже 2 тисячі корупціонерів - Пороше
З усіх топ-чиновників, які за останні три роки отримали вироки, фактично у в’язниці півтора року провів екс-заступник Держсільгоспінспекції Ігор Немировський. Решта чиновників отримали більш м’які покарання, або ж вироки стосовно них не набули сили чи скасовані. Так, чинними вже є вироки стосовно п’яти топ-посадовців. Один з них отримав умовний термін, один – штраф, ще один звільнений від відбування арешту у зв’язку із закінченням строків давності, і ще двоє – уклали угоду зі слідством (деталі невідомі).
Додано: Пон 11 чер, 2018 13:03
Re: В Україні засудили майже 2 тисячі корупціонерів - Пороше
У період з 1 січня 2015 року по 30 листопада 2017 року по чотирьох статтях Кримінального кодексу вироки отримали 2403 особи. Зокрема, за отримання неправомірної вигоди (368 КК) – 1227 особи, за зловживання владою чи службовим становищем (364 КК) – 286, за пропонування хабара службовій особі (369 КК) – 402 і за зловживання впливом (369-2 КК) – 488. Аналіз цих вироків показав, що за вказаний період по цих статтях:
вироки постановлено щодо 12 топ-чиновників, з яких семеро – голови райдержадміністрацій.
83% осіб, які отримали вироки – дрібні чиновники та приватні особи (посередники або ж учасники держзакупівель).
п’ята частина засуджених – самі ж правоохоронці.
52% усіх покарань – штрафи, 14% – звільнено від призначеного покарання з різних причин (умовний строк, амністія, закінчені строки давності, і т.д.), 8% – виправдані і стільки ж – засуджені до позбавлення волі. При цьому п’ята частина останніх – це покарання за корупційний злочин яких було поглинуто покарнням за інший більш важкий злочин. Приміром, правоохоронець, який разом зі зловживання службовим становищем засуджений за збут наркотиків.
майже 11% вироків (259), винесених судами першої інстанції, були скасовані і справу відправлено на новий розгляд. З них 43 вироки з призначеним позбавленням волі стосовно чиновників категорії «Б».
80% злочинів, по яких винесено вироки, було вчинено після Революції Гідності.
Додано: Пон 11 чер, 2018 13:04
ох уж этот сказачник((( если нет реальных достижений а так хочется на 2 срок то их надо придумать(((
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