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В Україні засудили майже 2
тисячі корупціонерів - Порошенко

В Україні засудили майже 2 тисячі корупціонерів - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:27

Ближе к выборам он их лично будет вешать или стрелять. Видел статистику. Это показатели ДО АППЕЛЯЦИИ И ПЕРВАЯ ИНСТАНЦИЯ. ПО ФАКТУ В ТЮРЬМУ ЧЕЛОВЕК 10 ПОПАЛО (кто не заплатил).
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:46

Re: В Україні засудили майже 2 тисячі корупціонерів - Пороше

Сейчас антикорупционный суд сделают и пойдёт быстрее.
Мельдоний
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:49

  Любопытный написав:осудили или засудили?


Если Вы про коррупционеров, то ни то, ни другое
Ed_
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:52

  sena_2008atp написав:Чергові спагетті.Для кого?


для лошков :lol:
наверное по их исследованиям такие слушатели еще имеются
Ed_
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:02

Re: В Україні засудили майже 2 тисячі корупціонерів - Пороше

З усіх топ-чиновників, які за останні три роки отримали вироки, фактично у в’язниці півтора року провів екс-заступник Держсільгоспінспекції Ігор Немировський. Решта чиновників отримали більш м’які покарання, або ж вироки стосовно них не набули сили чи скасовані. Так, чинними вже є вироки стосовно п’яти топ-посадовців. Один з них отримав умовний термін, один – штраф, ще один звільнений від відбування арешту у зв’язку із закінченням строків давності, і ще двоє – уклали угоду зі слідством (деталі невідомі).
http://cripo.com.ua/?sect_id=2&aid=241247
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:03

Re: В Україні засудили майже 2 тисячі корупціонерів - Пороше

У період з 1 січня 2015 року по 30 листопада 2017 року по чотирьох статтях Кримінального кодексу вироки отримали 2403 особи. Зокрема, за отримання неправомірної вигоди (368 КК) – 1227 особи, за зловживання владою чи службовим становищем (364 КК) – 286, за пропонування хабара службовій особі (369 КК) – 402 і за зловживання впливом (369-2 КК) – 488. Аналіз цих вироків показав, що за вказаний період по цих статтях:

вироки постановлено щодо 12 топ-чиновників, з яких семеро – голови райдержадміністрацій.

83% осіб, які отримали вироки – дрібні чиновники та приватні особи (посередники або ж учасники держзакупівель).

п’ята частина засуджених – самі ж правоохоронці.

52% усіх покарань – штрафи, 14% – звільнено від призначеного покарання з різних причин (умовний строк, амністія, закінчені строки давності, і т.д.), 8% – виправдані і стільки ж – засуджені до позбавлення волі. При цьому п’ята частина останніх – це покарання за корупційний злочин яких було поглинуто покарнням за інший більш важкий злочин. Приміром, правоохоронець, який разом зі зловживання службовим становищем засуджений за збут наркотиків.

майже 11% вироків (259), винесених судами першої інстанції, були скасовані і справу відправлено на новий розгляд. З них 43 вироки з призначеним позбавленням волі стосовно чиновників категорії «Б».

80% злочинів, по яких винесено вироки, було вчинено після Революції Гідності.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:04

ох уж этот сказачник((( если нет реальных достижений а так хочется на 2 срок то их надо придумать(((
шурец
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:54

  шурец написав:ох уж этот сказачник((( если нет реальных достижений а так хочется на 2 срок то их надо придумать(((


Там будет такая подборка кандидатов, что еще просить его остаться на 2-й срок будем :) Но свой голос я ему не отдам ;)

А с другой стороны кто бы не пришел, будет вынужден доить народ и дальше, уж сильно мы в долгах :(
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 18:59

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