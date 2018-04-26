В Україні засудили майже 2 тисячі корупціонерів - Порошенко

Додано: Пон 11 чер, 2018 13:03

У період з 1 січня 2015 року по 30 листопада 2017 року по чотирьох статтях Кримінального кодексу вироки отримали 2403 особи. Зокрема, за отримання неправомірної вигоди (368 КК) – 1227 особи, за зловживання владою чи службовим становищем (364 КК) – 286, за пропонування хабара службовій особі (369 КК) – 402 і за зловживання впливом (369-2 КК) – 488. Аналіз цих вироків показав, що за вказаний період по цих статтях:



вироки постановлено щодо 12 топ-чиновників, з яких семеро – голови райдержадміністрацій.



83% осіб, які отримали вироки – дрібні чиновники та приватні особи (посередники або ж учасники держзакупівель).



п’ята частина засуджених – самі ж правоохоронці.



52% усіх покарань – штрафи, 14% – звільнено від призначеного покарання з різних причин (умовний строк, амністія, закінчені строки давності, і т.д.), 8% – виправдані і стільки ж – засуджені до позбавлення волі. При цьому п’ята частина останніх – це покарання за корупційний злочин яких було поглинуто покарнням за інший більш важкий злочин. Приміром, правоохоронець, який разом зі зловживання службовим становищем засуджений за збут наркотиків.



майже 11% вироків (259), винесених судами першої інстанції, були скасовані і справу відправлено на новий розгляд. З них 43 вироки з призначеним позбавленням волі стосовно чиновників категорії «Б».



80% злочинів, по яких винесено вироки, було вчинено після Революції Гідності.