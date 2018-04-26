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В Україні засудили майже 2 тисячі корупціонерів - Порошенко
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 22:22
Главный коррупционер сейчас при власти
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Anonim2666
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Додано: Пон 11 чер, 2018 22:43
Shram написав:
Опять манипуляции и игра словами.
Вот информация о 2017 году от генпрокурора.
«В прошлом году мы задержали рекордное количество коррупционеров при получении или вымогательстве взяток. Взяли на горячем 9425 лиц! Из них 1692 человека осуждены! Это более, чем в три раза больше, чем за любой другой год. Да, там в основном условные сроки, реально очутилось в тюрьме 107 человек», — сказал Луценко в интервью газете «Сегодня», опубликованном в четверг.
Из взятых на горячем 9500 взяточников, сели на нары только 107 человек.
8000 человек вообще оправданы и отпущены без всякого наказания.
Ду уж.. прям борьба с коррупцией..
Предположу что Луценко себе приписал заслугу и НБУ и САП и СБУ и военной прокуратуры
а из этих 107 вероятно после апелляции большинство вышло на условку
Живите своим умом!
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