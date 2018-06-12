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ЦВК попросила 36 млн гривень на захист виборів від хакерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 чер, 2018 08:04
Пропонуємо до обговорення:
"Діяти в цьому напрямку потрібно вже зараз - до осені цього року".
Дивися повний текст ЦВК попросила 36 млн гривень на захист виборів від хакерів
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Додано: Пон 11 чер, 2018 08:04
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