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Українці в Польщі заробляють
стільки ж, як і поляки...

Українці в Польщі заробляють стільки ж, як і поляки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:10

Українці в Польщі заробляють стільки ж, як і поляки...

Пропонуємо до обговорення:
Такими є результати дослідження Personnel Service з трудової міграції в першому півріччі 2018 року.

Дивися повний текст Українці в Польщі заробляють стільки ж, як і поляки (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 08:10

все честно - получают столько же. По итогам месяца, в котором у батрака на плантации 12 часовой рабочий день и 6-дневная неделя
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:19

sequence, кому не до вподоби працювати повний робочий день - можна нікуди не їхати і працювати неповний. Але українці - працьовиті люди, на відміну від росіян, для яких робота - це різновид покарання.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:27

Sharpe странный вы какой-то гражданин, уже и сюда русских приплели. Питун с утра, что ли напал? Вот у меня родственницу, например во всякие польши на сезонные работы уже брать отказываются - ей 45, а у пшеков есть возрастной ценз, аднака. Да она уже не сильно и рвется: последний раз работодатель кинул - ей даже деньги пришлось просить, чтобы уехать
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:34

Re: Українці в Польщі заробляють стільки ж, як і поляки...

верно поляки не хотят чистить лук за гроши (копейки) вот и идут только украинцы
свинорыл
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