Такими є результати дослідження Personnel Service з трудової міграції в першому півріччі 2018 року.
Дивися повний текст Українці в Польщі заробляють стільки ж, як і поляки (дослідження).
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Додано: Пон 11 чер, 2018 08:10
Українці в Польщі заробляють стільки ж, як і поляки...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці в Польщі заробляють стільки ж, як і поляки (дослідження).
Додано: Пон 11 чер, 2018 08:10
все честно - получают столько же. По итогам месяца, в котором у батрака на плантации 12 часовой рабочий день и 6-дневная неделя
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:19
sequence, кому не до вподоби працювати повний робочий день - можна нікуди не їхати і працювати неповний. Але українці - працьовиті люди, на відміну від росіян, для яких робота - це різновид покарання.
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:27
Sharpe странный вы какой-то гражданин, уже и сюда русских приплели. Питун с утра, что ли напал? Вот у меня родственницу, например во всякие польши на сезонные работы уже брать отказываются - ей 45, а у пшеков есть возрастной ценз, аднака. Да она уже не сильно и рвется: последний раз работодатель кинул - ей даже деньги пришлось просить, чтобы уехать
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:34
Re: Українці в Польщі заробляють стільки ж, як і поляки...
верно поляки не хотят чистить лук за гроши (копейки) вот и идут только украинцы
свинорыл
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:55
Re: Українці в Польщі заробляють стільки ж, як і поляки...
Действительно, заробитчане получают за месяц не меньше поляков (с низкой квалификацией).
Вот только у поляков рабочий день - 8 часов, а у наших батраков - 10-12 часов, и зачастую, с одним выходным в неделю.
И дело тут совсем не в том, что "українці - працьовиті люди". Батрачить за минималку по 10-12 часов в сутки без выходных, нормальный человек просто так не будет. Только от безвыходности.
Додано: Пон 11 чер, 2018 10:20
Рабы получают как рабы всё верно
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Пон 11 чер, 2018 10:49
valme,sequence по всему видать диванные теоретики. Оплата у поляков уже давно почасовая. За просиживание штанов деньги не платит. Единица измерения: злотых/час.
Поэтому работающие 12 часов день 7 дней в неделю зарабатывают соответствующе.
Додано: Пон 11 чер, 2018 11:10
Додано: Пон 11 чер, 2018 11:23
не, не разные. На те работы пшеки идти не хотят - тяжело. Полякам в Ирландии больше плОтят
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