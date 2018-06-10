Українці в Польщі заробляють стільки ж, як і поляки...
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Gastarbaiter написав:Так в чем тогда несправедливость? Приезжают люди без специальности и языка, соглашаются на самую низкооплачиваемую работу, а потом жалуются, что им платят меньше, чем на других работах???
Несправедливость в невозможности заработать сравнимые деньги на сравнимой работе в Украине