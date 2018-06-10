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Українці в Польщі заробляють
стільки ж, як і поляки...

Українці в Польщі заробляють стільки ж, як і поляки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:40

Re: Українці в Польщі заробляють стільки ж, як і поляки...

  Nickoss1 написав:valme,sequence по всему видать диванные теоретики. Оплата у поляков уже давно почасовая. За просиживание штанов деньги не платит. Единица измерения: злотых/час.


Сразу видно "практика". Поляки предпочитают работать на месячном окладе, а не на почасовой ставке. Свыше 70% поляков работает на окладе.
http://www.rp.pl/Rynek-pracy/170809685- ... tacie.html
А батраки - да, на почасовой, в основном. Причем на минимальной почасовой.
valme
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:51

Re: Українці в Польщі заробляють стільки ж, як і поляки...

  Gastarbaiter написав:Что, прям таки разные ставки за час на одном предприятии за одну работу? Ужос-ужос.


А вы много видели поляков, работающих за минималку, по 10 часов в сутки, без выходных на "предприятии" по сбору клубники, например?
valme
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:14

  sequence написав: не, не разные. На те работы пшеки идти не хотят - тяжело. Полякам в Ирландии больше плОтят

Так в чем тогда несправедливость? Приезжают люди без специальности и языка, соглашаются на самую низкооплачиваемую работу, а потом жалуются, что им платят меньше, чем на других работах???
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:26

  Gastarbaiter написав:Так в чем тогда несправедливость? Приезжают люди без специальности и языка, соглашаются на самую низкооплачиваемую работу, а потом жалуются, что им платят меньше, чем на других работах???
Несправедливость в невозможности заработать сравнимые деньги на сравнимой работе в Украине
sequence
 
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