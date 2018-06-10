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Українці в Польщі заробляють
стільки ж, як і поляки...

Українці в Польщі заробляють стільки ж, як і поляки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:49

Re: Українці в Польщі заробляють стільки ж, як і поляки...

Та якщо працювати в нас по10-12год/доба і 7днів/тиждень, то вийде майже те саме, що і в пшехів.

Бо, відмінусуйте там проживання/харчування і що ви привезети?

Тих самих +/-20тис.грн
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:51

Re: Українці в Польщі заробляють стільки ж, як і поляки...

  Gastarbaiter написав:Что, прям таки разные ставки за час на одном предприятии за одну работу? Ужос-ужос.


А вы много видели поляков, работающих за минималку, по 10 часов в сутки, без выходных на "предприятии" по сбору клубники, например?
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:14

  sequence написав: не, не разные. На те работы пшеки идти не хотят - тяжело. Полякам в Ирландии больше плОтят

Так в чем тогда несправедливость? Приезжают люди без специальности и языка, соглашаются на самую низкооплачиваемую работу, а потом жалуются, что им платят меньше, чем на других работах???
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:26

  Gastarbaiter написав:Так в чем тогда несправедливость? Приезжают люди без специальности и языка, соглашаются на самую низкооплачиваемую работу, а потом жалуются, что им платят меньше, чем на других работах???
Несправедливость в невозможности заработать сравнимые деньги на сравнимой работе в Украине
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:44

  sequence написав:Несправедливость в невозможности заработать сравнимые деньги на сравнимой работе в Украине

Пойдите в Киеве грузчиком на 1,5 ставки. Будете работать практически столько же и за сопоставимые деньги.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:50

Re: Українці в Польщі заробляють стільки ж, як і поляки...

Идеология работы и "заработка" отличаются.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:51

  Gastarbaiter написав:
  sequence написав:Несправедливость в невозможности заработать сравнимые деньги на сравнимой работе в Украине

Пойдите в Киеве грузчиком на 1,5 ставки. Будете работать практически столько же и за сопоставимые деньги.

что и с чем сопоставлять? в Киеве "1,5 ставки грузчика" - это примерно 12 К. Притом надо снять жилье в городе, около работы - однуха 6000 К + комуслуги. За городом не получится экономить: 12 часов работать и 4 добираться, - когда же есть и спать? Далее, за остаток денег еще почему-то нужно есть и вести минимальный быт.. Так что же высылать семье???
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:42

  sequence написав: что и с чем сопоставлять? в Киеве "1,5 ставки грузчика" - это примерно 12 К. Притом надо снять жилье в городе, около работы - однуха 6000 К + комуслуги. За городом не получится экономить: 12 часов работать и 4 добираться, - когда же есть и спать? Далее, за остаток денег еще почему-то нужно есть и вести минимальный быт.. Так что же высылать семье???

А что, в Польше заробитчане снимают себе однухи в городе? Или не едят? И много остается выслать семье?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:48

  Gastarbaiter написав:А что, в Польше заробитчане снимают себе однухи в городе? Или не едят? И много остается выслать семье?

Подсказка - клубнику в Польше выращивают не в Варшаве. Живут часто в каких-то избушках или общагах, где один душ на этаж. Маленькие города или села - там недорого. Совсем недорого, но условия скотские
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:52

  sequence написав: Подсказка - клубнику в Польше выращивают не в Варшаве. Живут часто в каких-то избушках или общагах, где один душ на этаж. Маленькие города или села - там недорого. Совсем недорого, но условия скотские

Подсказка: логистические центры тоже не посреди Крещатика построены. Набиваетесь вдесятером в какой-то домик в пригороде возле склада, платите по 300 грн. с носа.
Сравнивайте сравнимое.
Gastarbaiter
 
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