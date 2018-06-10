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Українці в Польщі заробляють стільки ж, як і поляки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 чер, 2018 11:49
Та якщо працювати в нас по10-12год/доба і 7днів/тиждень, то вийде майже те саме, що і в пшехів.
Бо, відмінусуйте там проживання/харчування і що ви привезети?
Тих самих +/-20тис.грн
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Додано: Пон 11 чер, 2018 11:51
Gastarbaiter написав:
Что, прям таки разные ставки за час на одном предприятии за одну работу? Ужос-ужос.
А вы много видели поляков, работающих за минималку, по 10 часов в сутки, без выходных на "предприятии" по сбору клубники, например?
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Додано: Пон 11 чер, 2018 12:14
sequence написав:
не, не разные. На те работы пшеки идти не хотят - тяжело. Полякам в Ирландии больше плОтят
Так в чем тогда несправедливость? Приезжают люди без специальности и языка, соглашаются на самую низкооплачиваемую работу, а потом жалуются, что им платят меньше, чем на других работах???
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 11 чер, 2018 12:26
Gastarbaiter написав:
Так в чем тогда несправедливость? Приезжают люди без специальности и языка, соглашаются на самую низкооплачиваемую работу, а потом жалуются, что им платят меньше, чем на других работах???
Несправедливость в невозможности заработать сравнимые деньги на сравнимой работе в Украине
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Додано: Пон 11 чер, 2018 12:44
sequence написав:
Несправедливость в невозможности заработать сравнимые деньги на сравнимой работе в Украине
Пойдите в Киеве грузчиком на 1,5 ставки. Будете работать практически столько же и за сопоставимые деньги.
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 11 чер, 2018 12:50
Идеология работы и "заработка" отличаются.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 14:51
Gastarbaiter написав: sequence написав:
Несправедливость в невозможности заработать сравнимые деньги на сравнимой работе в Украине
Пойдите в Киеве грузчиком на 1,5 ставки. Будете работать практически столько же и за сопоставимые деньги.
что и с чем сопоставлять? в Киеве "1,5 ставки грузчика" - это примерно 12 К. Притом надо снять жилье в городе, около работы - однуха 6000 К + комуслуги. За городом не получится экономить: 12 часов работать и 4 добираться, - когда же есть и спать? Далее, за остаток денег еще почему-то нужно есть и вести минимальный быт.. Так что же высылать семье???
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Додано: Пон 11 чер, 2018 15:42
sequence написав:
что и с чем сопоставлять? в Киеве "1,5 ставки грузчика" - это примерно 12 К. Притом надо снять жилье в городе, около работы - однуха 6000 К + комуслуги. За городом не получится экономить: 12 часов работать и 4 добираться, - когда же есть и спать? Далее, за остаток денег еще почему-то нужно есть и вести минимальный быт.. Так что же высылать семье???
А что, в Польше заробитчане снимают себе однухи в городе? Или не едят? И много остается выслать семье?
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Додано: Пон 11 чер, 2018 15:48
Gastarbaiter написав:
А что, в Польше заробитчане снимают себе однухи в городе? Или не едят? И много остается выслать семье?
Подсказка - клубнику в Польше выращивают не в Варшаве. Живут часто в каких-то избушках или общагах, где один душ на этаж. Маленькие города или села - там недорого. Совсем недорого, но условия скотские
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Додано: Пон 11 чер, 2018 15:52
sequence написав:
Подсказка - клубнику в Польше выращивают не в Варшаве. Живут часто в каких-то избушках или общагах, где один душ на этаж. Маленькие города или села - там недорого. Совсем недорого, но условия скотские
Подсказка: логистические центры тоже не посреди Крещатика построены. Набиваетесь вдесятером в какой-то домик в пригороде возле склада, платите по 300 грн. с носа.
Сравнивайте сравнимое.
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