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Українці в Польщі заробляють
стільки ж, як і поляки...

Українці в Польщі заробляють стільки ж, як і поляки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:20

  Gastarbaiter написав:Подсказка: логистические центры тоже не посреди Крещатика построены. Набиваетесь вдесятером в какой-то домик в пригороде возле склада, платите по 300 грн. с носа.
Сравнивайте сравнимое.
я и сравниваю. в реалиях своей организации, которая хоть и не на Крещатике но вполне себе в черте города. А если логистический центр под Броварами, то там вам никто 12 К и не заплатит, в подавляющем большинстве случаев. Вуаля-с
sequence
 
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