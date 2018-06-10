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Українці в Польщі заробляють
стільки ж, як і поляки...

Українці в Польщі заробляють стільки ж, як і поляки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 16:20

  Gastarbaiter написав:Подсказка: логистические центры тоже не посреди Крещатика построены. Набиваетесь вдесятером в какой-то домик в пригороде возле склада, платите по 300 грн. с носа.
Сравнивайте сравнимое.
я и сравниваю. в реалиях своей организации, которая хоть и не на Крещатике но вполне себе в черте города. А если логистический центр под Броварами, то там вам никто 12 К и не заплатит, в подавляющем большинстве случаев. Вуаля-с
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 20:22

  Nickoss1 написав:valme,sequence по всему видать диванные теоретики. Оплата у поляков уже давно почасовая. За просиживание штанов деньги не платит. Единица измерения: злотых/час.
Поэтому работающие 12 часов день 7 дней в неделю зарабатывают соответствующе.


Главное чтобы скопить что-то на таблетки удалось. Станут постарше они им пригодятся после 12 часов и 7 дней.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 20:25

  sequence написав:
  Gastarbaiter написав:
  sequence написав:Несправедливость в невозможности заработать сравнимые деньги на сравнимой работе в Украине

Пойдите в Киеве грузчиком на 1,5 ставки. Будете работать практически столько же и за сопоставимые деньги.

что и с чем сопоставлять? в Киеве "1,5 ставки грузчика" - это примерно 12 К. Притом надо снять жилье в городе, около работы - однуха 6000 К + комуслуги. За городом не получится экономить: 12 часов работать и 4 добираться, - когда же есть и спать? Далее, за остаток денег еще почему-то нужно есть и вести минимальный быт.. Так что же высылать семье???


Можно фотографию с рабочего места. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 20:27

  sequence написав:
  Gastarbaiter написав:А что, в Польше заробитчане снимают себе однухи в городе? Или не едят? И много остается выслать семье?

Подсказка - клубнику в Польше выращивают не в Варшаве. Живут часто в каких-то избушках или общагах, где один душ на этаж. Маленькие города или села - там недорого. Совсем недорого, но условия скотские


Для батраков пойдут любые условия.
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