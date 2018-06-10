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Українці в Польщі заробляють стільки ж, як і поляки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 чер, 2018 16:20
Gastarbaiter написав:
Подсказка: логистические центры тоже не посреди Крещатика построены. Набиваетесь вдесятером в какой-то домик в пригороде возле склада, платите по 300 грн. с носа.
Сравнивайте сравнимое.
я и сравниваю. в реалиях своей организации, которая хоть и не на Крещатике но вполне себе в черте города. А если логистический центр под Броварами, то там вам никто 12 К и не заплатит, в подавляющем большинстве случаев. Вуаля-с
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Додано: Пон 11 чер, 2018 20:22
Nickoss1 написав:
valme,sequence по всему видать диванные теоретики. Оплата у поляков уже давно почасовая. За просиживание штанов деньги не платит. Единица измерения: злотых/час.
Поэтому работающие 12 часов день 7 дней в неделю зарабатывают соответствующе.
Главное чтобы скопить что-то на таблетки удалось. Станут постарше они им пригодятся после 12 часов и 7 дней.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 20:25
sequence написав: Gastarbaiter написав: sequence написав:
Несправедливость в невозможности заработать сравнимые деньги на сравнимой работе в Украине
Пойдите в Киеве грузчиком на 1,5 ставки. Будете работать практически столько же и за сопоставимые деньги.
что и с чем сопоставлять? в Киеве "1,5 ставки грузчика" - это примерно 12 К. Притом надо снять жилье в городе, около работы - однуха 6000 К + комуслуги. За городом не получится экономить: 12 часов работать и 4 добираться, - когда же есть и спать? Далее, за остаток денег еще почему-то нужно есть и вести минимальный быт.. Так что же высылать семье???
Можно фотографию с рабочего места.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 20:27
sequence написав: Gastarbaiter написав:
А что, в Польше заробитчане снимают себе однухи в городе? Или не едят? И много остается выслать семье?
Подсказка - клубнику в Польше выращивают не в Варшаве. Живут часто в каких-то избушках или общагах, где один душ на этаж. Маленькие города или села - там недорого. Совсем недорого, но условия скотские
Для батраков пойдут любые условия.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 21:13
Стоило 26 лет отстаивать независимость, чтобы потом добровольно стать батраком в чужой стране.
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ruvex
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Додано: Вів 12 чер, 2018 04:00
Ratatui написав:
Главное чтобы скопить что-то на таблетки удалось. Станут постарше они им пригодятся после 12 часов и 7 дней.
Золотые слова. Самому по молодости приходилось работать по 12 часов в сутки без выходных на очень тяжёлой работе. Спасала молодость и то со спиной начались проблемы. Ну а в сорок никуда не делся и на операцию.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 04:07
ruvex написав:
Стоило 26 лет отстаивать независимость, чтобы потом добровольно стать батраком в чужой стране.
Можно подумать раньше не батрачили, я уже выше писал, работали похлеще чем в Польше на северах при СССР. Украинцев очень много было в бригадах, да и из других республик и русских тоже. Все работали на ровне и ничем украинцы не отличались от других трудолюбием, денег все хотели.
P.S. Вы можете упрекнуть что это типа СССР. Так какая разница где спину гнуть и на кого, одинаково плохо.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 05:48
Попаданец написав:
Можно подумать раньше не батрачили, я уже выше писал, работали похлеще чем в Польше на северах при СССР. Украинцев очень много было в бригадах, да и из других республик и русских тоже. Все работали на ровне и ничем украинцы не отличались от других трудолюбием, денег все хотели.
P.S. Вы можете упрекнуть что это типа СССР. Так какая разница где спину гнуть и на кого, одинаково плохо.
Разница в том, что на севере при СССР работник получал по советскому максимуму, а в Польше батраком по польскому минимуму которого и в Украине ни на что не хватит.
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