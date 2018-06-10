я и сравниваю. в реалиях своей организации, которая хоть и не на Крещатике но вполне себе в черте города. А если логистический центр под Броварами, то там вам никто 12 К и не заплатит, в подавляющем большинстве случаев. Вуаля-с
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 16:20
я и сравниваю. в реалиях своей организации, которая хоть и не на Крещатике но вполне себе в черте города. А если логистический центр под Броварами, то там вам никто 12 К и не заплатит, в подавляющем большинстве случаев. Вуаля-с
Додано: Пон 11 чер, 2018 20:22
Главное чтобы скопить что-то на таблетки удалось. Станут постарше они им пригодятся после 12 часов и 7 дней.
Додано: Пон 11 чер, 2018 20:25
Можно фотографию с рабочего места.
Додано: Пон 11 чер, 2018 20:27
Для батраков пойдут любые условия.
Додано: Пон 11 чер, 2018 21:13
Re: Українці в Польщі заробляють стільки ж, як і поляки...
Стоило 26 лет отстаивать независимость, чтобы потом добровольно стать батраком в чужой стране.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 12 чер, 2018 04:00
Re: Українці в Польщі заробляють стільки ж, як і поляки...
Золотые слова. Самому по молодости приходилось работать по 12 часов в сутки без выходных на очень тяжёлой работе. Спасала молодость и то со спиной начались проблемы. Ну а в сорок никуда не делся и на операцию.
Додано: Вів 12 чер, 2018 04:07
Re: Українці в Польщі заробляють стільки ж, як і поляки...
Можно подумать раньше не батрачили, я уже выше писал, работали похлеще чем в Польше на северах при СССР. Украинцев очень много было в бригадах, да и из других республик и русских тоже. Все работали на ровне и ничем украинцы не отличались от других трудолюбием, денег все хотели.
P.S. Вы можете упрекнуть что это типа СССР. Так какая разница где спину гнуть и на кого, одинаково плохо.
Додано: Вів 12 чер, 2018 05:48
Разница в том, что на севере при СССР работник получал по советскому максимуму, а в Польше батраком по польскому минимуму которого и в Украине ни на что не хватит.
back in USSR
Додано: Вів 12 чер, 2018 07:46
Мда... ездить в Польшу на заработки - себя не уважать. Мне бы на месте президента было стыдно за то, что мои граждане ездят в соседнюю страну зарабатывать.
Додано: Вів 12 чер, 2018 07:50
еще большой вопрос по заробитчанам: из моих родственников, кто батрачил в Польше, никто не занес ни копейки в налоговую. Зато машины попокупали. Получается, что работающие внутри страны платят, а эти нет?
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