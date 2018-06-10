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Українці в Польщі заробляють стільки ж, як і поляки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 чер, 2018 08:42
emcee написав:
еще большой вопрос по заробитчанам: из моих родственников, кто батрачил в Польше, никто не занес ни копейки в налоговую. Зато машины попокупали. Получается, что работающие внутри страны платят, а эти нет?
Так всегда было. Сейчас ещё многие и субсидию умудрялись получать.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 08:43
slavek написав:
Разница в том, что на севере при СССР работник получал по советскому максимуму, а в Польше батраком по польскому минимуму которого и в Украине ни на что не хватит.
Так человек сам себе работу выбирает!!! Почему вы говорите о работе в Польше, как о рабстве? Людей силой держат? Заставляют работать по 12 часов? Это их сознательный выбор. Умели бы что-то больше, чем клубнику обрывать - работали бы по-другому.
Человек без квалификации, без навыков - он ни в одной стране мира не будет легко работать и хорошо жить. Отправьте их в США или Швецию - это точно так же будет минималка.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 08:45
Gastarbaiter написав: slavek написав:
Разница в том, что на севере при СССР работник получал по советскому максимуму, а в Польше батраком по польскому минимуму которого и в Украине ни на что не хватит.
Так человек сам себе работу выбирает!!! Почему вы говорите о работе в Польше, как о рабстве? Людей силой держат? Заставляют работать по 12 часов? Это их сознательный выбор. Умели бы что-то больше, чем клубнику обрывать - работали бы по-другому.
Человек без квалификации, без навыков - он ни в одной стране мира не будет легко работать и хорошо жить. Отправьте их в США или Швецию - это точно так же будет минималка.
Там и без них всякого сброда хватает. Особенно в штатах.
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