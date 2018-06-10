RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці в Польщі заробляють
стільки ж, як і поляки...

Українці в Польщі заробляють стільки ж, як і поляки...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:42

  emcee написав:еще большой вопрос по заробитчанам: из моих родственников, кто батрачил в Польше, никто не занес ни копейки в налоговую. Зато машины попокупали. Получается, что работающие внутри страны платят, а эти нет?


Так всегда было. Сейчас ещё многие и субсидию умудрялись получать.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5778
З нами з: 30.11.12
Подякував: 86 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:43

  slavek написав:Разница в том, что на севере при СССР работник получал по советскому максимуму, а в Польше батраком по польскому минимуму которого и в Украине ни на что не хватит.

Так человек сам себе работу выбирает!!! Почему вы говорите о работе в Польше, как о рабстве? Людей силой держат? Заставляют работать по 12 часов? Это их сознательный выбор. Умели бы что-то больше, чем клубнику обрывать - работали бы по-другому.
Человек без квалификации, без навыков - он ни в одной стране мира не будет легко работать и хорошо жить. Отправьте их в США или Швецию - это точно так же будет минималка.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 149
З нами з: 26.02.18
Подякував: 42 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 08:45

  Gastarbaiter написав:
  slavek написав:Разница в том, что на севере при СССР работник получал по советскому максимуму, а в Польше батраком по польскому минимуму которого и в Украине ни на что не хватит.

Так человек сам себе работу выбирает!!! Почему вы говорите о работе в Польше, как о рабстве? Людей силой держат? Заставляют работать по 12 часов? Это их сознательный выбор. Умели бы что-то больше, чем клубнику обрывать - работали бы по-другому.
Человек без квалификации, без навыков - он ни в одной стране мира не будет легко работать и хорошо жить. Отправьте их в США или Швецию - это точно так же будет минималка.


Там и без них всякого сброда хватает. Особенно в штатах.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5778
З нами з: 30.11.12
Подякував: 86 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 28 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Трудова революція: поляки придумали, як довше залишати у...
R2 » Пон 11 чер, 2018 20:07
1 51
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 чер, 2018 20:07
Dear_Sir
З 2007 року українці зареєстрували понад 145 тис. патентів
R2 » Пон 11 чер, 2018 14:22
2 76
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 чер, 2018 15:55
Sommer
Українці стали частіше звертатися до ломбардів
R2 » Нед 10 чер, 2018 16:43
6 584
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 чер, 2018 13:02
Surfer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.