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Українці в Польщі заробляють стільки ж, як і поляки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 12 чер, 2018 08:43
slavek написав:
Разница в том, что на севере при СССР работник получал по советскому максимуму, а в Польше батраком по польскому минимуму которого и в Украине ни на что не хватит.
Так человек сам себе работу выбирает!!! Почему вы говорите о работе в Польше, как о рабстве? Людей силой держат? Заставляют работать по 12 часов? Это их сознательный выбор. Умели бы что-то больше, чем клубнику обрывать - работали бы по-другому.
Человек без квалификации, без навыков - он ни в одной стране мира не будет легко работать и хорошо жить. Отправьте их в США или Швецию - это точно так же будет минималка.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 08:45
Gastarbaiter написав: slavek написав:
Разница в том, что на севере при СССР работник получал по советскому максимуму, а в Польше батраком по польскому минимуму которого и в Украине ни на что не хватит.
Так человек сам себе работу выбирает!!! Почему вы говорите о работе в Польше, как о рабстве? Людей силой держат? Заставляют работать по 12 часов? Это их сознательный выбор. Умели бы что-то больше, чем клубнику обрывать - работали бы по-другому.
Человек без квалификации, без навыков - он ни в одной стране мира не будет легко работать и хорошо жить. Отправьте их в США или Швецию - это точно так же будет минималка.
Там и без них всякого сброда хватает. Особенно в штатах.
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Додано: Вів 12 чер, 2018 10:33
slavek написав:
Разница в том, что на севере при СССР работник получал по советскому максимуму, а в Польше батраком по польскому минимуму которого и в Украине ни на что не хватит.
Gastarbaiter написав:
Так человек сам себе работу выбирает!!! Почему вы говорите о работе в Польше, как о рабстве? Людей силой держат? Заставляют работать по 12 часов? Это их сознательный выбор. Умели бы что-то больше, чем клубнику обрывать - работали бы по-другому.
Человек без квалификации, без навыков - он ни в одной стране мира не будет легко работать и хорошо жить. Отправьте их в США или Швецию - это точно так же будет минималка.
А как же знание языка подтвержденное сертификатом, подтвержденный диплом с разрешением работать по специальности со сдачей экзамена или без?
Человек без квалификации начинает зарабатывать сразу, хотя и мало, а с квалификацией так не получится - нужно время и деньги для адаптации.
Что касается заробитчан в СССр и нынешних, то принципиальная разница в том, что в СССР ехали за длинным рублем на север, а нынешние очень часто просто чтобы прокормить семью.
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slavek
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Додано: Вів 12 чер, 2018 11:37
slavek написав:
А как же знание языка подтвержденное сертификатом, подтвержденный диплом с разрешением работать по специальности со сдачей экзамена или без?
Человек без квалификации начинает зарабатывать сразу, хотя и мало, а с квалификацией так не получится - нужно время и деньги для адаптации.
Что мешает выучить язык заранее? Хотя бы на минимальном уровне.
Языковые сертификаты и подтверждения дипломов требуются для достаточно ограниченного круга профессий.
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Gastarbaiter
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Додано: Вів 12 чер, 2018 12:22
Gastarbaiter написав:
Что мешает выучить язык заранее? Хотя бы на минимальном уровне.
С минимальным уровнем квалифицированная работа не выполняется
Gastarbaiter написав:
Языковые сертификаты и подтверждения дипломов требуются для достаточно ограниченного круга профессий.
Юрист,врач,инженер,педагог
back in USSR
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slavek
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Додано: Вів 12 чер, 2018 19:42
slavek написав: Gastarbaiter написав:
Что мешает выучить язык заранее? Хотя бы на минимальном уровне.
С минимальным уровнем квалифицированная работа не выполняется
Gastarbaiter написав:
Языковые сертификаты и подтверждения дипломов требуются для достаточно ограниченного круга профессий.
Юрист,врач,инженер,педагог
Наши юристы или педагоги в нормальных странах как и медики точно не проходят. Легче заново переучиться чем пытаться подтверждать диплом. Дыры затыкать да. Врачи в Чехии или Польше имеют шанс.
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Ratatui
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Додано: Сер 13 чер, 2018 05:34
Ratatui написав:
Наши юристы или педагоги в нормальных странах как и медики точно не проходят. Легче заново переучиться чем пытаться подтверждать диплом. Дыры затыкать да. Врачи в Чехии или Польше имеют шанс.
Нет, врачи точно проходят в Израиле, Германии и др. странах, но это совсем нелегкий и недешевый путь.
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slavek
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