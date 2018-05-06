Проблемними питаннями є виконання виконавчих документів відносно боржників, які перебувають на тимчасово окупованій території АР Крим.
Дивися повний текст Виконавча служба стягнула з кримських боржників менше 200 тисяч із 8 мільярдів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:25
Виконавча служба стягнула з кримських боржників менше...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Виконавча служба стягнула з кримських боржників менше 200 тисяч із 8 мільярдів.
Додано: Пон 11 чер, 2018 09:25
Это все потому, что крымских исполнителей нет. Правительство есть, патрульные полицейские есть, а исполнителей нет.
В Европу через жony!
Додано: Пон 11 чер, 2018 10:41
Это с должников, которые находятся в оккупации, еще и деньги содрать хотят? До такого даже беспредельный СССР не додумался!
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
|