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Виконавча служба стягнула з
кримських боржників менше...

Виконавча служба стягнула з кримських боржників менше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:25

Виконавча служба стягнула з кримських боржників менше...

Пропонуємо до обговорення:
Проблемними питаннями є виконання виконавчих документів відносно боржників, які перебувають на тимчасово окупованій території АР Крим.

Дивися повний текст Виконавча служба стягнула з кримських боржників менше 200 тисяч із 8 мільярдів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 09:25

Это все потому, что крымских исполнителей нет. Правительство есть, патрульные полицейские есть, а исполнителей нет.
В Европу через жony!
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 10:41

Это с должников, которые находятся в оккупации, еще и деньги содрать хотят? До такого даже беспредельный СССР не додумался! :mrgreen:
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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