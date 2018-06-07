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Мінфін відмовився від сценарію,
за якого Україна не...

Мінфін відмовився від сценарію, за якого Україна не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:36

Мінфін відмовився від сценарію, за якого Україна не...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра фінансів Оксана Маркарова

Дивися повний текст Мінфін відмовився від сценарію, за якого Україна не отримає транш МВФ.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:36

А зря...
Cris
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:51

Основная загвоздка с судом, тарифы поставят хоть втрое выше чем в Европе на свой же газ.
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