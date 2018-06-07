Про це повідомила виконуюча обов'язки міністра фінансів Оксана Маркарова
Дивися повний текст Мінфін відмовився від сценарію, за якого Україна не отримає транш МВФ.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 11:36
Мінфін відмовився від сценарію, за якого Україна не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінфін відмовився від сценарію, за якого Україна не отримає транш МВФ.
Додано: Пон 11 чер, 2018 11:51
Основная загвоздка с судом, тарифы поставят хоть втрое выше чем в Европе на свой же газ.
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