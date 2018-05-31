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Смолій повідомив, коли
очікує п'ятий транш МВФ

Смолій повідомив, коли очікує п'ятий транш МВФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 11:44

Смолій повідомив, коли очікує п'ятий транш МВФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив голова НБУ

Дивися повний текст Смолій повідомив, коли очікує п'ятий транш МВФ.
R2
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