Про це повідомив голова НБУ
Дивися повний текст Смолій повідомив, коли очікує п'ятий транш МВФ.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 11:44
Смолій повідомив, коли очікує п'ятий транш МВФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Смолій повідомив, коли очікує п'ятий транш МВФ.
Додано: Пон 11 чер, 2018 11:44
и курс 29
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Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
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