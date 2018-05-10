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Поляки замислилися про будівництво
біогазових станцій в...

Поляки замислилися про будівництво біогазових станцій в...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:19

Поляки замислилися про будівництво біогазових станцій в...

Пропонуємо до обговорення:
Як зазначають у відомстві, PGB має більш ніж 15-річний досвід роботи і складається з 26 компаній, які працюють за напрямками:

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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 12:19

..поляки задумались..а местным аборигенам с деньгами уже "задуматься" нечем, как только притащить на рынок очередной ящик из Китая с наценкой 300..1000% ??
maestro71
 
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