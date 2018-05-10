Як зазначають у відомстві, PGB має більш ніж 15-річний досвід роботи і складається з 26 компаній, які працюють за напрямками:
Дивися повний текст Поляки замислилися про будівництво біогазових станцій в Україні.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 12:19
Поляки замислилися про будівництво біогазових станцій в...
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Дивися повний текст Поляки замислилися про будівництво біогазових станцій в Україні.
Додано: Пон 11 чер, 2018 12:19
..поляки задумались..а местным аборигенам с деньгами уже "задуматься" нечем, как только притащить на рынок очередной ящик из Китая с наценкой 300..1000% ??
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