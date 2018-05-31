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Названо терміни запуску
Антикорупційного суду

Названо терміни запуску Антикорупційного суду
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:14

Названо терміни запуску Антикорупційного суду

Пропонуємо до обговорення:
Голова САП вважає, що суд може почати виносити перші вироки не раніше кінця року.

Дивися повний текст Названо терміни запуску Антикорупційного суду.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:14

Зараз почнеться справжній "деребан".Будуть поспішати вкрасти що залишилось до початку діяльності того суду.
sena_2008atp
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