Голова САП вважає, що суд може почати виносити перші вироки не раніше кінця року.
Дивися повний текст Названо терміни запуску Антикорупційного суду.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 чер, 2018 13:14
Названо терміни запуску Антикорупційного суду
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо терміни запуску Антикорупційного суду.
Додано: Пон 11 чер, 2018 13:14
Зараз почнеться справжній "деребан".Будуть поспішати вкрасти що залишилось до початку діяльності того суду.
|