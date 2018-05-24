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Єврономерам зі скрученим
пробігом оголосили війну в Європі

Єврономерам зі скрученим пробігом оголосили війну в Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:47

Єврономерам зі скрученим пробігом оголосили війну в Європі

Пропонуємо до обговорення:
У Європі протягом року збираються подолати проблему «скручених» пробігів на автомобілях.

Дивися повний текст Єврономерам зі скрученим пробігом оголосили війну в Європі.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 13:47

Это в Европе скручивают, а потом наши -еще доскручивают, и машина с пробегом 150 тыс. реально полмиллиона проехала....
laa1999
 
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