У Європі протягом року збираються подолати проблему «скручених» пробігів на автомобілях.
Дивися повний текст Єврономерам зі скрученим пробігом оголосили війну в Європі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 чер, 2018 13:47
Єврономерам зі скрученим пробігом оголосили війну в Європі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Єврономерам зі скрученим пробігом оголосили війну в Європі.
Додано: Пон 11 чер, 2018 13:47
Это в Европе скручивают, а потом наши -еще доскручивают, и машина с пробегом 150 тыс. реально полмиллиона проехала....
|