Падіння кріптовалюти спричинено кібератакою.
Дивися повний текст За 2018 рік Bitcoin втратив понад половину своєї вартості.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 14:01
За 2018 рік Bitcoin втратив понад половину своєї вартості
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Дивися повний текст За 2018 рік Bitcoin втратив понад половину своєї вартості.
Додано: Пон 11 чер, 2018 14:01
заголовок не верный за год 06.2017-06.2018 биткоин вырос более чем в три раза с 1900$ до 6700$
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