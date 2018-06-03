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За 2018 рік Bitcoin втратив
понад половину своєї вартості

За 2018 рік Bitcoin втратив понад половину своєї вартості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:01

За 2018 рік Bitcoin втратив понад половину своєї вартості

Пропонуємо до обговорення:
Падіння кріптовалюти спричинено кібератакою.

Дивися повний текст За 2018 рік Bitcoin втратив понад половину своєї вартості.
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Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:01

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