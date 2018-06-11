Іноземці найактивніше цікавляться українськими патентами фармацевтичної та аграрної промисловості, а також у сфері IT.
Дивися повний текст З 2007 року українці зареєстрували понад 145 тис. патентів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 11 чер, 2018 14:22
З 2007 року українці зареєстрували понад 145 тис. патентів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 2007 року українці зареєстрували понад 145 тис. патентів.
Додано: Пон 11 чер, 2018 14:22
Забыли написать о деятеле с Укрзализныци, который запатентовал круговое движение поездов. И требует деньги за это.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Пон 11 чер, 2018 15:55
Ау, зрадофилы! Где ваше нытье про "аграрную державу"?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Сер 13 чер, 2018 19:27
А ничего, что
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