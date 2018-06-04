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Модель підвищення ціни на газ в МВФ визнали прийнятною
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 11 чер, 2018 14:37
Пропонуємо до обговорення:
Про це Смолій сказав в інтерв'ю.
Дивися повний текст Модель підвищення ціни на газ в МВФ визнали прийнятною
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Додано: Пон 11 чер, 2018 14:37
Может, ну его нахрен этот транш?
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Додано: Пон 11 чер, 2018 15:43
Опять бедные заплатят за бедных. Це пэрэмога!
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