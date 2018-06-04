RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Модель підвищення ціни на
газ в МВФ визнали прийнятною

Модель підвищення ціни на газ в МВФ визнали прийнятною
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:37

Модель підвищення ціни на газ в МВФ визнали прийнятною

Пропонуємо до обговорення:
Про це Смолій сказав в інтерв'ю.

Дивися повний текст Модель підвищення ціни на газ в МВФ визнали прийнятною.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82492
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 14:37

Может, ну его нахрен этот транш?
nikon777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2
З нами з: 10.06.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 чер, 2018 15:43

Опять бедные заплатят за бедных. Це пэрэмога!
idealstorm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1380
З нами з: 06.03.09
Подякував: 13 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 26 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українські дороги визнали одними з найгірших у світі 1, 2, 3, 4, 5
R2 » Пон 04 чер, 2018 10:26
42 2595
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 чер, 2018 13:58
myshapiton
"Немає простої відповіді": Гройсман прокоментував ціни... 1, 2, 3, 4
R2 » П'ят 08 чер, 2018 13:35
33 2189
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 чер, 2018 15:00
Тракторист
Ціни на будівництво в Україні збільшились на чверть
R2 » Вів 05 чер, 2018 10:14
5 203
Переглянути останнє повідомлення
Суб 09 чер, 2018 11:30
slavek

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (2895)
11.06.2018 16:55
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.